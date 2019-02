Südkorea und Russland unterzeichnen Maßnahmenplan für Zusammenarbeit in nördlichen Regionen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Russland haben am Mittwoch in Seoul einen Maßnahmenplan für die Zusammenarbeit in den nördlichen Regionen unterzeichnet.Die sogenannten Neun Brücken der Zusammenarbeit sehen auch eine trilaterale Kooperation mit Nordkorea vor.Unterzeichnet wurde der Vertrag von Südkoreas Wirtschafts- und Finanzminister Hong Nam-ki und dem russischen stellvertretenden Ministerpräsidenten und Gesandten des Präsidenten für das russische Fernostgebiet Yuri Trutnev.Neun Brücken der Zusammenarbeit bezieht sich auf Pläne, die Südkoreas Präsident Moon Jae-in im September 2017 in Wladiwostok beim Östlichen Wirtschaftsforum vorgeschlagen hatte.Neben der wirtschaftlichen Entwicklung im russischen Fernostgebiet wird auch eine Zusammenarbeit der beiden Koreas mit Russland in der Zeit nach der Denuklearisierung angestrebt.