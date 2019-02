Beide Koreas beraten mit IOC über mögliche gemeinsame Olympia-Ausrichtung

Photo : KBS News

Beide Koreas führen Gespräche mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) über die angestrebte gemeinsame Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032.Dafür besuchen der südkoreanische Sportminister Do Jong-hwan und sein nordkoreanischer Amtskollege Kim Il-kuk morgen den IOC-Chef Thomas Bach in Lausanne. Ein weiteres Thema ist die Bildung von gesamtkoreanischen Mannschaften für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio.Beide Koreas wollen zudem beim IOC die gemeinsame Ausrichtung der Spiele 2032 beantragen.Die Staatschefs beider Koreas hatten beim Gipfel im September vereinbart, eine gemeinsame Austragung der Olympischen Spiele 2032 anzustreben. Südkorea hat Seoul als Ko-Gastgeberstadt ausgewählt. Nordkorea hat de facto seine Hauptstadt Pjöngjang zum Bewerber bestimmt.