Nordkoreas Medien berichten über innerkoreanischen privaten Austausch zum Jahresbeginn

Nordkorea hat über die erste innerkoreanische Veranstaltung auf privater Ebene im neuen Jahr berichtet.Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete, am Dienstag und Mittwoch dieser Woche habe am nordkoreanischen Geumgang-Gebirge das Solidaritätstreffen zur Umsetzung der innerkoreanischen Erklärungen stattgefunden.Bei der Sitzung der Vertreter sei betont worden, dass durch die Solidarität die Differenzen zwischen den Ideologien, politischen Ansichten und Systemen überbrückend ein innovativer Wendepunkt für die Wiedervereinigung Koreas geschaffen werden soll.Aus dem Norden nahmen unter anderem der Vorsitzende des Gremiums für die Aussöhnung des Volkes Kim Young-dae sowie der Leiter des nordkoreanischen Ausschusses zur gemeinsamen Umsetzung der Erklärung vom 15. Juni Park Myung-chul an der Veranstaltung teil. Aus dem Süden reisten rund 200 Vertreter, darunter der Vorsitzende des südkoreanischen Ausschusses zur gemeinsamen Umsetzung der Erklärung vom 15. Juni in den Norden.