Außenminister Südkoreas und der USA führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Außenministerin Kang Kyung-wha trifft sich vor dem nächsten Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea mit ihrem amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo.Das Treffen Kangs mit Pompeo sei für Donnerstag am Rande eines Ministertreffens in Warschau über Frieden und Sicherheit im Nahen Osten geplant, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Vor ihrer Reise nach Polen hatte Kang gesagt, sie wolle sich mit Pompeo über die Resultate der Gipfel-Vorbereitungsgespräche des US-Sonderbeauftragten für Nordkorea, Stephen Biegun, in der vergangenen Woche in Pjöngjang austauschen.Der Prüfung der Vorbereitungen gelte ihr vorrangiges Interesse, sagte Kang.Das zweite Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un findet am 27. und 28. Februar in Vietnam statt.