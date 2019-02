Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Nationalstürmer Son Heung-min hat für seinen Premier League-Club Tottenham Hotspur im vierten Spiel in Folge einen Treffer erzielt.Son erzielte am Mittwoch im Londoner Wembley-Stadion beim 3:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Borussia Dortmund im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League das erste Tor.Son traf damit in elf Partien gegen Dortmund in seiner bisherigen Karriere zum neunten Mal ins Schwarze. In der englischen Liga trug sich Son in den letzten drei Spielen in die Torschützenliste ein.