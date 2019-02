Erste innerkoreanische Austauschveranstaltung 2019 zuende gegangen

Photo : YONHAP News

Die erste private Austauschveranstaltung zwischen beiden Koreas in diesem Jahr ist am Mittwoch am Berg Geumgang zuende gegangen.Bei der zweitägigen Veranstaltung "Neujahrsversammlung zur Umsetzung von Gipfelerklärungen" waren seitens Südkoreas etwa 200 Vertreter von Bürger- und Religionsorganisationen und etwa 100 Nordkoreaner anwesend. Auch 15 Vertreter von Bürgerorganisationen im Ausland hatten teilgenommen.In einer Erklärung namens "Appell an die 80 Millionen Bevölkerung" bestimmten die Vertreter den Zeitraum vom ersten bis zum dritten Gipfel zwischen den beiden Staatschefs Moon Jae-in und Kim Jong-un, vom 27. April bis 19. September zur Periode der aktiven Umsetzung der Gipfelerklärungen.Die Forderung der südkoreanischen Delegation, in der Erklärung ausdrückliche Unterstützung für die Denuklearisierung zu äußern, lehnten die nordkoreanischen Teilnehmer jedoch ab.