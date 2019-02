Einführung autonomen Lokal-Polizeisystems zeichnet sich ab

Photo : YONHAP News

In Südkorea zeichnet sich die Einführung eines autonomen Lokal-Polizeisystems ab.Nach einer trilateralen Sitzung zwischen Vertretern der Regierungspartei, der Regierung und des Präsidialamtes am Donnerstag hat der Fraktionsführer der Regierungspartei Hong Young-pyo eine entsprechende Gesetzgebung in absehbarer Zeit angekündigt.Als Ziel der Einführung des autonomen Polizeisystems nannte er die Dezentralisierung der polizeilichen Machtbefugnisse und einen maßgeschneiderten Polizeidienst für die Bevölkerung.Wie der Chefsekretär für Bürgerangelegenheiten im Präsidialamt Cho Kuk sagte, werde das System nach einer Versuchsphase in fünf Städten und Provinzen 2021 auf das ganze Land ausgeweitet.Die autonomen Polizeibehörden sollen die Tätigkeiten in Bezug auf das Leben der Einwohner und die öffentliche Ordnung übernehmen. Angelegenheiten in den Bereichen Geheimdienste, Sicherheit, Bewachung, schwere Straftaten sowie landesweite Angelegenheiten obliegen weiterhin der Kontrolle der nationalen Polizei.