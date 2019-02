Nordkorea reagiert positiv auf Vorschlag für Austausch zu traditionellem Ringkampf

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat auf einen Vorschlag für einen innerkoreanischen Austausch zum traditionellen Ringkampf Ssireum positiv reagiert.Ein Vertreter der Koreanischen Ssireum Vereinigung (KSA) sagte am Mittwoch, dass Verbandschef Park Pal-yong die wohlwollende Reaktion bestätigt habe. Park war jüngst mit nordkoreanischen Repräsentanten des Ssireum am nordkoreanischen Geumgang-Gebirge zu Gesprächen zusammengekommen.Dabei sei auch über die gemeinsame Ausrichtung des Dano Ssireum Festivals gesprochen worden, das im Juni stattfinden soll.Details des Austauschs würden in naher Zukunft besprochen. Die Arbeitsgespräche würden voraussichtlich in China stattfinden.Beide Koreas wollten außerdem daran arbeiten, die unterschiedlichen Fachbegriffe und Regeln des traditionellen Ringkampfes zu vereinheitlichen.Die Bemühungen um einen Austausch auf dem Gebiet des Ssireum bekamen Auftrieb, nachdem beide Koreas im letzten November den traditionellen Ringkampf gemeinsam als immaterielles UNESCO-Kulturerbe eintragen lassen konnten.