US-Botschafter: Sanktionen gegen Nordkorea bleiben bis zur Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Die USA werden nach den Worten ihres Botschafters in Seoul, Harry Harris, an den Sanktionen gegen Nordkorea festhalten, bis das Land atomar abgerüstet habe.Seoul und Washington seien darin einer Meinung, bekräftigte Harris bei einem Diskussionsforum in Seoul.Die USA und Nordkorea wollen Ende dieses Monats in Vietnam ihr zweites Gipfeltreffen abhalten, bei dem der Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms und die Gegenleistungen Washingtons zentrale Themen sein werden.Südkoreas Präsident Moon Jae-In habe enorm viel geleistet, indem er auf Nordkorea zugegangen und damit die Grundlage für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel geschafft habe, sagte der US-Diplomat. Gemeinsames Ziel der USA und Südkorea bleibe es, Nordkorea zur vollständigen und überprüfbaren Denuklearisierung zu bewegen.Auch China unterstütze die internationalen Sanktionen gegen Nordkorea, betonte Harris.