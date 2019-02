Präsident Moon trifft Österreichs Kanzler Kurz

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu einem Spitzengespräch zusammengekommen.Bei dem Treffen am Donnerstag am Präsidentensitz in Seoul tauschten sich beide über die Politik für kleine und mittlere Unternehmen und die Entwicklung der Industrie der Spitzenwissenschaft und -technologie aus. Kurz war am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in Südkorea eingetroffen.Moon wies in seinem Grußwort darauf hin, dass Kurz zur Zeremonie zum 100. Gründungsjubiläum der Republik Österreich im vergangenen Jahr 80 Holocaust-Überlebende eingeladen und gesagt hatte, dass Österreich lange Zeit gebraucht habe, die Verantwortung für die Beteiligung am Nationalsozialismus zuzugeben. Er teile diese Meinung.Dieses Jahr jähre sich die Gründung der Provisorischen Regierung der Republik Korea zum 100. Mal. Er hoffe, dass beide Länder auf der Grundlage der Geschichte in den letzten 100 Jahren auch künftig kooperieren, um eine helle Zukunft zu schaffen, sagte Moon weiter.Kurz sagte, Österreich und Südkorea hätten die Gemeinsamkeit, zwar kleine Länder, aber wirtschaftlich starke Nationen zu sein. Er hoffe, dass beide Länder durch den Austausch vieles voneinander lernen könnten.Beide Länder verzeichneten ein Handelsvolumen von rund zwei Milliarden Dollar. Er hoffe auf eine weitere Entwicklung, hieß es weiter.