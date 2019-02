Internationales Indiens Premierminister Modi besucht nächste Woche Südkorea

Indiens Premierminister Narendra Modi wird nächste Woche Südkorea besuchen.



Modi werde am kommenden Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch auf Einladung des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in erwartet, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.



Das Spitzentreffen mit Moon werde am Freitag stattfinden. Beide wollten über die bilaterale Zusammenarbeit auf Gebieten wie Wissenschaft, Technologie, Raumfahrtindustrie und Verteidigungsindustrie beraten, hieß es.



Indiens Regierungschef wird voraussichtlich seine Unterstützung für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel bekräftigen. Auch werden Diskussionen darüber erwartet, wie Frieden und Wohlstand in der Welt gefördert werden können.



Es wird Modis erster Besuch in Südkorea seit vier Jahren sein.