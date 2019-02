Pompeo: Beim Nordkorea-USA-Gipfel wird auch Entspannung auf der Halbinsel diskutiert

Photo : KBS News

US-Außenminister Mike Pompeo hat während seines Besuchs in Polen Ziele des zweiten Nordkorea-USA-Gipfels bekannt gegeben.Neben der Denuklearisierung würden auch der Abbau der Spannungen und militärischer Risiken auf der koreanischen Halbinsel besprochen, sagte Pompeo auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki am Mittwoch (Ortszeit).Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un habe mehrmals versprochen, sein Land zu denuklearisieren. Man müsse überprüfen, ob Kim seine Zusage in die Tat umsetze, hieß es.Pompeo teilte auch mit, dass am Wochenende ein Team nach Asien geschickt werde, um den zweiten Nordkorea-USA-Gipfel vorzubereiten.