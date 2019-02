Außenminister Südkoreas und der USA führten Gespräche

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat sich mit ihrem US-Amtskollegen Mike Pompeo getroffen.Das Treffen fand am Donnerstag in Warschau am Rande eines Ministertreffens über Frieden und Sicherheit im Nahen Osten statt.Das bilaterale Gespräch diente der Vorbereitung auf das für Ende des Monats in Vietnam geplante zweite Spitzentreffen zwischen den USA und Nordkorea.Beide hätten nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Freitag über den Besuch des Sondergesandten Stephen Biegun in Pjöngjang in der Vorwoche gesprochen. Die Chefdiplomaten einigten sich darauf, ihre Anstrengungen für eine enge Abstimmung zur Sicherstellung eines erfolgreichen Gipfels fortzusetzen.Auch über die neue Einigung zur Aufteilung der Kosten für die Stationierung von US-Soldaten auf der koreanischen Halbinsel sei gesprochen worden. Die Minister bekräftigten ihre Entschlossenheit, die bilaterale Allianz auszubauen.Das US-Außenministerium teilte in einer Erklärung zu dem Treffen mit, dass über die laufenden Bemühungen um eine endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung Nordkoreas gesprochen worden sei. Auch hätten sich beide Seiten hinsichtlich ihrer Anstrengungen wegen Nordkorea auf den aktuellen Stand gebracht.