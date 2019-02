Koreas werden bei Olympia 2020 voraussichtlich in vier Sportarten gemeinsame Teams bilden

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio können wahrscheinlich mehr gesamtkoreanische Teams als erwartet gebildet werden.Die Sportminister Süd- und Nordkoreas kamen am Donnerstag in Lausanne nacheinander zu bilateralen Gesprächen mit dem IOC-Chef Thomas Bach zusammen.Bei den Treffen wurde die Bildung gemeinsamer Teams beider Koreas bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr intensiv erörtert. Es gilt als wahrscheinlich, dass in vier von beiden Koreas vereinbarten Sportarten gemeinsame Teams entstehen würden. Das sind Damen-Basketball, Damenhockey, Rudern und Judo.Wie verlautete, seien Tischtennis und Handball als weitere mögliche Sportarten erwähnt worden.Am Freitag kommen die drei Parteien zu Gesprächen zusammen. Sollte dabei eine Einigung erzielt werden, könnte der Plan für die Bildung gesamtkoreanischer Teams festgelegt werden.Beide Koreas werden auch ihre Absichtserklärung für die gemeinsame Austragung der Olympischen Spiele 2032 einreichen.