KBS: Nordkorea und China unterzeichnen Absichtserklärung für Investitionen in Sonderzone Sinuiju

Photo : KBS News

Nordkorea hat bereits mit China eine Investitions-Absichtserklärung für die Entwicklung der Sonderwirtschaftszone Sinuiju abgeschlossen.Wie KBS feststellte, habe die Filiale des Verbandes privater Unternehmen der Provinz Liaoning in Dandong seit Anfang Januar mit fünf staatlichen Unternehmen Nordkoreas Absichtserklärungen über die Kooperation für Investitionen in die Sonderzone Sinuiju unterzeichnet. Der Verband ist der chinesischen Regierung unterstellt.Beide Seiten vereinbarten, in der Zone gemeinsame Projekte in verschiedenen Bereichen durchzuführen, sollten die Nordkorea-Sanktionen aufgehoben werden. Mögliche Projekte betreffen den Vertrieb von Bodenschätzen sowie Agrar- und Fischereiprodukten.Nordkorea hatte 2002 die Besondere Verwaltungsregion Sinuiju nach dem Hongkonger Modell von „Ein Staat, zwei Systeme“ und der chinesischen Sonderwirtschaftszone Shenzen errichtet. Die Entwicklung der Zone wurde jedoch nach der Inhaftierung des ersten Gouverneurs de facto unterbrochen.