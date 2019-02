Finanzminister: Südkorea wird inoffizielle Vorgespräche mit CPTPP-Mitgliedern führen

Photo : YONHAP News

Südkorea wird mit führenden Mitgliedsländern des Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) inoffizielle Vorgespräche führen, um auf ein ungewisses Handelsumfeld aktiv zu reagieren.Das teilte Finanzminister Hong Nam-ki am Donnerstag bei einer Ministersitzung zur Außenwirtschaft mit. Dabei werde ein Beitritt Südkoreas zu dem Abkommen nicht vorausgesetzt, betonte er.CPTPP ist ein multilaterales Freihandelsabkommen zwischen elf Ländern einschließlich Japans und Australiens. Südkorea hatte bereits mit allen Mitgliedern des CPTPP außer Japan und Mexiko Freihandelsabkommen abgeschlossen. Sollte ein Land dem CPTPP beitreten wollen, müsse es sowohl die Marktöffnung gemäß dem Abkommen als auch Forderungen der elf Staaten akzeptieren.Hong sagte weiter, dass Südkorea angesichts der bevorstehenden Brexit-Frist den Abschluss eines Freihandelspaktes mit Großbritannien vorantreiben wolle, nachdem ein internes Verfahren hierfür abgeschlossen sei.