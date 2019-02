Internationales Südkorea beteiligt sich an gemeinsamer Inspektion von Umsetzung des Antarktis-Vertrags

Südkorea beteiligt sich erstmals seit 26 Jahren an einer gemeinsamen Inspektion in der Antarktis, um die Umsetzung des Antarktis-Vertrags durch die Mitgliedsländer zu prüfen.



Das Ministerium für Ozeane und Fischerei und das Außenministerium teilten am Freitag mit, dass Südkorea ein gemeinsames Inspektionsteam mit Chile, Argentinien und Uruguay bilden werde, das vom 17. Februar bis 4. März im Einsatz sein werde.



Im Rahmen von Antarktis-Inspektionen gemäß Artikel 7 des Antarktis-Vertrags besuchen Vertreter von Vertragsstaaten die Stationen, Schiffe und Flugzeuge anderer Länder, um festzustellen, ob diese das Abkommen einhalten.



Das gemeinsame Team wird sich aus zehn Antarktis-Experten der vier Länder zusammensetzen.