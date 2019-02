Photo : KBS News

Südkoreas Börse hat zum Wochenschluss 1,34 Prozent auf 2.196,09 Zähler verloren.Schwache Einzelhandelsdaten aus den USA hatten die Börse in Südkorea belastet.Auch sei die Unsicherheit durch den Handelsstreit zwischen China und den USA wieder an die Oberfläche getreten, da beide Länder noch immer um eine Einigung ringen würden, sagte Kim Hyung-ryeol von Kyobo Securities Co. "