Zwei Koreas diskutieren offene Projekte

Süd- und Nordkorea haben am Freitag ausstehende Themen bei einem Treffen im gemeinsamen Verbindungsbüro in der nordkoreanischen Stadt Kaesong besprochen.Südkoreas Vize-Vereinigungsminister Chun Hae-sung kam mit Hwang Chung-song, Direktor des nordkoreanischen Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes, zu Gesprächen zusammen.Aus dem Seouler Vereinigungsministeriums heißt es, dass sich beide Seiten zu einer engen Zusammenarbeit geeinigt hätten, so dass die derzeit diskutierten innerkoreanischen Projekte reibungslos umgesetzt werden können.Bei den gemeinsamen Projekten handelt es sich unter anderem um eine gemeinsame Gedenkfeier anlässlich des 100. Jahrestags der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März gegen Japans Kolonialherrschaft.Laut einer Sprecherin des Ministeriums warte man jedoch noch immer auf eine Antwort von Pjöngjang zu dem eingebrachten Vorschlag. Erst vor kurzem hat Seoul den Vorschlag aufgrund des steigenden Zeitdrucks angepasst. Sollte es zur gemeinsamen Gedenkfeier kommen, dann würde diese in kleinerem Ausmaß abgehalten werden.