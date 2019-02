Kultur Nordkoreas Vertreter bleiben von geplanter innerkoreanischer Veranstaltung in Berlin fern

Nordkoreanische Vertreter haben an der innerkoreanischen Veranstaltung zum Film am Freitag in Berlin nicht teilgenommen.



Bei der Veranstaltung, die der koreanische Filmrat sowie die Freie Universität zu Berlin gemeinsam organisierten, war ursprünglich die Teilnahme von zwei nordkoreanischen Vertretern aus der Filmbranche vorgesehen.



Wie aus informierten Kreisen verlautete, seien zwei Vertreter aus Nordkorea zur Teilnahme bei der Berlinale seit ein paar Tagen in der deutschen Bundeshauptstadt. Wegen unterschiedlichen Meinungen über die technischen Fragen der Diskussion sollen die Nordkoreaner plötzlich die Teilnahme abgesagt haben, hieß es.



Die Diskussionsrunde, die zur Feier des 100. Jubiläums des koreanischen Films in diesem Jahr initiiert wurde, fand mit südkoreanischen, deutschen und japanischen Vertretern statt.