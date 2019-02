Internationales US-Denkfabrik weist auf weitere, bisher nicht eingeräumte Militärbasis in Nordkorea hin

Eine US-Denkfabrik hat am Freitag eine weitere nordkoreanische Raketenbasis hervorgehoben, die von dem Regime in Pjöngjang nicht eingeräumt wurde.



Die Sangnam-ni Basis befindet sich 250 Kilometer nördlich der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Koreas und soll mit Hwasong-10 Mittelstreckenraketen ausgestattet sein, wie das Center for Strategic and International Studies (CSIS) in einem Bericht mitgeteilt hat.



Das CSIS hat seit Ende letzten Jahres eine Serie an Berichten veröffentlicht. Darin geht es um rund 20 bisher nicht eingeräumte Militärbasen in Nordkorea.



Der jüngste Bericht der Serie erscheint weniger als zwei Wochen, bevor US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Hanoi zu einem zweiten Gipfeltreffen zusammenkommt.



Das CSIS argumentiert, dass bei den Denuklearisierungsverhandlungen auch die Militärbasen, die vom Regime in Pjöngjang bisher nicht anerkannt wurden, ebenfalls berücksichtigt werden müssen.