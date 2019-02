Nordkoreas Machthaber will am 25. Februar für Gipfel mit Trump in Vietnam eintreffen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird laut Berichten am 25. Februar in Vietnam eintreffen.Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Samstag und berief sich auf Quellen, die Kenntnisse über Kims Terminplanungen haben.In Hanoi ist am 27. und 28. Februar sein Spitzentreffen mit US-Präsident Donald Trump geplant.In dem Bericht hieß es weiter, dass der vietnamesische Präsident und Generalsekretär der regierenden Kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, Kim am 25. Februar treffen werde. Trong wolle anschließend bis Mittwoch Laos besuchen.Nordkoreas Machthaber werde laut den Quellen in Hanoi vietnamesische Beamte treffen und außerdem die als Standort vieler Fabriken bekannte Provinz Bac Ninh und die Industrie- und Hafenstadt Hai Phong besuchen.Unterdessen traf am Samstag eine nordkoreanische Delegation in Vietnam ein, um Details des bevorstehenden Besuchs zu besprechen. Leiter der Abordnung ist Kim Chang-son, der de facto-Stabschef des nordkoreanischen Machthabers.