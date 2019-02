Nordkoreas Propagandamedium: Wende in Nordkorea-USA-Beziehungen möglich

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanisches Propagandamedium hat betont, dass in den Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA eine so große Wende wie in den innerkoreanischen Beziehungen gelingen könnte.Das schrieb Meari am Sonntag im Vorfeld des zweiten Nordkorea-USA-Gipfels.Meari verwies auf die Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen in letzter Zeit. Weiter hieß, es gebe keinen Grund, dass die Nordkorea-USA-Beziehungen heutzutage keine große Wende erzielen könnten, wenn das Eis der Tundra des Kalten Kriegs auf der koreanischen Halbinsel schmelze.Es hieß weiter, Nordkoreas Position, keine Atomwaffen produzieren, testen, verwenden und verbreiten zu wollen, sei keine vorläufige Maßnahme. Dies sei eine strategische Entscheidung, um ein dauerhaftes und stabiles Friedensregime zu schaffen und wichtige Verantwortung vor der Weltgemeinschaft zu übernehmen.