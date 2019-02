Internationales Kyodo: Nordkorea entwickelt und testet weiterhin Atomwaffen und Raketen

Laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo hat Nordkorea weiterhin gegen UN-Sanktionen verstoßen.



Kyodo berichtete am Sonntag, dass Nordkorea weiterhin Atomwaffen und ballistische Raketen teste, indem es nicht-militärische Einrichtungen wie zivile Flughäfen und Fabriken nutze. Die Agentur zitierte aus einem Bericht eines Expertenpanels des für Nordkorea-Sanktionen zuständigen Komitees des UN-Sicherheitsrats.



In dem Bericht steht, dass Nordkorea Stätten für die Produktion, Lagerung und Tests ballistischer Raketen auf nicht-militärische Anlagen verteilt habe. Die Interkontinentalrakete Hwasong-15 sei in einer Lastwagenfabrik montiert worden. Diese Anlagen verfügten über Eisenbahn- und Straßennetze für den Transport von Raketen.



Nach weiteren Angaben in dem Bericht ist der Atomkomplex Yongbyon weiter in Betrieb. Es sei beobachtet worden, dass dort ein neues Gebäude gebaut werde und Kanäle ausgehoben würden.



Kyodo fügte hinzu, dass die Expertengruppe am 1. Februar dem UN-Sanktionskomitee ihren Bericht vorgelegt habe. Dieser werde voraussichtlich bald veröffentlicht.