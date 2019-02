Internationales Japanischer Kommandeur: Südkoreanisches Kriegsschiff richtete Radar gegen japanischen Aufklärer

Ein japanischer Kommandeur hat die Behauptung wiederholt, dass ein südkoreanisches Kriegsschiff einen japanischen Aufklärer mit seinem Radar erfasst habe.



Das schrieb die japanische Zeitung „Mainichi Shimbun“ am Sonntag.



Der Kommandeur des Dritten Fluggeschwaders der japanischen Luft-Selbstverteidigungsstreitkräfte, Yutaka Fujisawa, habe gesagt, es sei gewiss, dass das südkoreanische Kriegsschiff sein Feuerleitradar gezielt gegen einen japanischen Aufklärer gerichtet habe.



Zudem hieß es, dass der Aufklärer keine gefährliche Handlung unternommen habe.



Das Dritte Fluggeschwader ist auf der Basis Atsugi in der Präfektur Kanagawa stationiert und verfügt über 15 Aufklärungsflugzeuge vom Typ P1. Japan hatte behauptet, dass einer der Aufklärer am 20. Dezember vom Feuerleitradar des südkoreanischen Zerstörers Gwanggaeto der Große erfasst worden sei. Südkoreas Militär hatte die Behauptung zurückgewiesen und dem japanischen Aufklärer einen bedrohlichen Flug in niedriger Höhe vorgeworfen.