Nordkoreanische Delegation besucht Industrieanlagen außerhalb Hanois

Photo : YONHAP News

Im Vorfeld des Nordkorea-USA-Gipfels hat eine nordkoreanische Delegation am Sonntag Industriezonen außerhalb Hanois besucht.Die Delegation, darunter Kim Chang-son, ein für Protokollfragen zuständiger Beamter der Kommission für Staatsangelegenheiten, besuchte die Provinz Bac Ninh, wo Samsung Electronics und weitere von Ausländern betriebene Unternehmen angesiedelt sind.Es gibt Spekulationen, nach denen Machthaber Kim Jong-un während seines Besuchs in Vietnam Bac Ninh besuchen wird.Die Gruppe besuchte auch Lang Son, einen Stützpunkt der Eisenbahn, und Ha Long Bay, einen berühmten Urlaubsort.Neben Kim wurden auch Kim Chol-gyu, der Vizekommandeur des für die Bewachung von Kim Jong-un zuständigen Kommandos, und Pak Chol, der Vizechef des Asiatisch-Pazifischen Friedenskomitees, gesichtet. Pak war auch beim Treffen zwischen Kim Yong-chol, dem Vizevorsitzenden der Arbeiterpartei, und US-Präsident Donald Trump im Januar im Weißen Haus, zugegen.Es wird erwartet, dass die Delegationen Nordkoreas und der USA am Montag Diskussionen über Protokollangelegenheiten für den Gipfel aufnehmen werden.Die vietnamesische Regierung beschloss unterdessen, im Cultural Friendship Palace ein internationales Medienzentrum einzurichten. Für die Übertragung ist die staatliche Rundfunkanstalt Vietnam Television (VTV) zuständig.Die vietnamesische Regierung forderte lokale Medien auf, über die nordkoreanische Vorabdelegation möglichst nicht zu berichten.