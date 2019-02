Nordkorea und USA diskutieren diese Woche über Protokoll und Themen beim Gipfel

Photo : KBS News

Nordkorea und die USA werden voraussichtlich diese Woche Verhandlungen über das Protokoll und die Themen beim für nächste Woche in Hanoi vorgesehenen zweiten Gipfel aufnehmen.Eine Quelle in Vietnam sagte am Samstag, dass eine für Themen bei Verhandlungen mit Nordkorea zuständige US-Delegation am Dienstag in Hanoi eintreffen werde.Demnach wird erwartet, dass Nordkorea und die USA zur zweiten Runde der Verhandlungen über Nordkoreas Maßnahmen zur Denuklearisierung und korrespondierende Maßnahmen der USA zusammenkommen werden, sollte eine zuständige Delegation Nordkoreas in Hanoi ankommen. Dazu zählt Kim Hyok-chol, der Sonderbeauftragte für US-Angelegenheiten und Ansprechpartner des US-Sondergesandten für Nordkorea, Stephen Biegun.Bei ihrer ersten Verhandlungsrunde vom 6. bis 8. Februar in Pjöngjang unterbreiteten beide Seiten ihre Wünsche, um die Themen festzulegen. Bei der zweiten Runde werden sie sich voraussichtlich darauf konzentrieren, Details in Bezug auf die Stufen der Denuklearisierung und korrespondierender Maßnahmen zu koordinieren und an einem Entwurf für ein Einigungsdokument beim zweiten Gipfel zu arbeiten.