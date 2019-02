Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo führt Gespräche in Vereinigten Arabischen Emiraten

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo hat am Sonntag in Abu Dhabi den Vizeverteidigungsminister der Vereinigten Arabischen Emirate Mohammed Ahmed Al-Bowardi getroffen.Beide sprachen über Wege für einen Ausbau der militärischen Beziehungen und die Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie.Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte mit, dass sich die Minister auf einen Ausbau des Personenaustausches und die Verstärkung des militärischen Trainings und der Cybersicherheit verständigt hätten. Auch wollten sie ihre Kooperation in der Rüstungsindustrie fördern.In naher Zukunft solle außerdem ein Vorvertrag zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verteidigung unterzeichnet werden.Jeong bat die Vereinigten Arabischen Emirate, südkoreanische Unternehmen zu unterstützen, die an der International Defence Exhibition & Conference teilnehmen, der größten Wirtschaftsmesse der Rüstungsindustrie für Staatssicherheit und Rüstungsgüter im Nahen Osten.Auch bat Jeong darum, dass die Vereinigten Arabischen Emirate Seouls Bemühungen um die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel unterstützen.Am selben Tag traf Jeong auch seinen Amtskollegen Badr bin Saud al Busaidi. Beide sprachen über die Verstärkung der bilateralen militärischen Beziehungen und die Kooperation in der Verteidigungsindustrie.