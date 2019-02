Politik Parlamentarierdelegation von Besuch in USA zurückgekehrt

Eine südkoreanische Parlamentarierdelegation ist am Sonntag von ihrem achttägigen Besuch in den USA zurückgekehrt.



Parlamentssprecher Moon Hee-sang sagte, dass die Gruppe mit führenden Mitgliedern des US-Kongresses zusammengekommen sei. Beide Seiten hätten die parlamentarische Unterstützung für das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis erneut bestätigt und über die Kooperation beider Länder für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel diskutiert.



Vor der Heimreise hatte Moon vor Reportern gesagt, er habe gespürt, dass sich die Stimmung in der US-Regierung und der Öffentlichkeit in Bezug auf Nordkorea von pessimistisch zu optimistisch geändert habe.



Die Delegation aus den Vorsitzenden oder Fraktionschefs von fünf Parteien traf in Washington Regierungsmitglieder wie Vizeaußenminister John Sullivan und den Sondergesandten für Nordkorea, Stephen Biegun sowie Kongressmitglieder wie die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi.