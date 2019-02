Kultur Ausstellung in Südkorea gewinnt iF Design Award

Eine Kunstausstellung in Südkorea ist zu einem Gewinner des iF Design Award 2019 gekürt worden.



Das Nationalmuseum für moderne und zeitgenössische Kunst in Südkorea teilte am Montag mit, dass die letztes Jahr durchgeführte Ausstellung „Bahc Yiso: Memos and Memories“ den Preis in der Kategorie Innenarchitektur (Ausstellungen) gewonnen habe.



Die Ausstellung bestand aus dem Archiv, das die Hinterbliebenen des 2004 verstorbenen Malers im Jahr 2014 gespendet hatten, und seinen repräsentativen Werken.



Der 1953 eingeführte iF Design Award zählt zu den drei größten Designpreisen in der Welt. Dieses Jahr bewarben sich 6.400 Beiträge aus 50 Ländern um den Preis.



Die Preisverleihung wird am 15. März in München stattfinden.