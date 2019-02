Gesellschaftlicher Dialog über flexible Arbeitszeiten ins Stocken geraten

Photo : KBS News

Der gesellschaftliche Dialog zwischen Arbeitgebern und -nehmern sowie Regierung über die Verlängerung der Einheitsdauer für flexible Arbeitszeiten ist um einen Tag verlängert worden.Die Entscheidung teilte der Vorsitzende des Ausschusses für die Verbesserung von Arbeitszeitsystemen, Lee Chul-soo, am Dienstag nach einer Plenarsitzung mit. Grund sind große Differenzen zwischen den Vertretern von Arbeitgebern und -nehmern.Das Komitee begann am Montag um 16 Uhr die achte Plenarsitzung, die nach nur etwa 30 Minuten unterbrochen wurde. Die Sitzung wurde erst nach ein Uhr am Dienstag fortgesetzt.Die Unternehmerkreise fordern, die Dauer, in der flexible Arbeitszeiten erlaubt werden, von derzeit bis zu drei Monaten auf ein Jahr zu verlängern und die Bedingungen für die Einführung dieser Arbeitszeiten zu lockern. Die Gewerkschaften verlangen, das Recht der Arbeiter auf Gesundheit zu gewährleisten und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Löhne zu treffen, um einen Missbrauch des Systems zu verhindern.