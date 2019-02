Internationales Elf südkoreanische Touristen bei Busunfall in Vietnam verletzt

Elf südkoreanische Touristen sind bei einem Busunfall in Vietnam verletzt worden.



Wie vietnamesische Medien berichteten, kollidierte der Bus mit 17 südkoreanischen Touristen an Bord am Montag um 12.10 Uhr in einem Tunnel zwischen Hue und Da Nang mit einem Lkw.



Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, einer von ihnen habe operiert werden müssen, sagte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums.



Die südkoreanische Botschaft in Vietnam unterstütze die Verletzten, damit sie die erforderliche Behandlung bekommen.



Ein Konsul solle sich vor Ort ein Bild vom Hergang des Unfalls verschaffen. Auch werde die vietnamesische Polizei zu zügigen Ermittlungen aufgefordert, sagte der Beamte weiter.