Nationales Südkoreanischer Fischkutter von russischen Behörden aufgebracht

Ein südkoreanischer Krabbenkutter ist vom russischen Grenzschutz aufgebracht worden.



Das teilte das südkoreanische Ministerium für Ozeane und Fischerei am Montag mit.



Ein 69-Tonnen-Kutter aus Uljin in der Provinz Nord-Gyeongsang sei gegen 6.30 Uhr am Sonntag im Meer zwischen Korea und Japan vom russischen Grenzschutz aufgehalten worden. An Bord seien elf Besatzungsmitglieder gewesen, hieß es.



Wie verlautete, sei das Schiff am Montagvormittag in den Hafen von Nachodka, einer Hafenstadt im Fernen Osten Russlands, gebracht worden. Die Besatzungsmitglieder würden befragt.



Der russische Grenzschutz habe am Montag Südkorea darüber informiert. Alle Crewmitglieder, darunter fünf Südkoreaner, seien in Sicherheit.



Das Ministerium schickte einen Mitarbeiter des Generalkonsulats in Russland, um festzustellen, ob die Besatzungsmitglieder in Sicherheit sind und der Kutter in russisches Gewässer eingefahren war.