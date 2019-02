Wirtschaft Regierung will dieses Jahr drei Billionen Won in Biobranche investieren

Die Regierung will dieses Jahr etwa drei Billionen Won in die Biobranche investieren.



Einen entsprechenden Umsetzungsplan zur Förderung der Biotechnologie im Jahr 2019 verabschiedete das Ministerium für Wissenschaft und IKT bei einer Sitzung am Montag.



Es hieß, dass letztes Jahr das Potenzial der Biobranche vor allem durch den Export neuer Medikamententechnologien nachgewiesen worden sei. Neue Technologien wie das erste auf künstliche Intelligenz basierende Medizingerät des Landes seien entwickelt worden. Die Investitionen des Wagniskapitals in die Bio- und Medizinbranche seien um 122 Prozent im Vorjahresvergleich auf 841,7 Milliarden Won gestiegen.



Die Regierung will strategische Investitionen in Höhe von 2,93 Billionen Won (2,6 Milliarden Dollar) tätigen, um auch dieses Jahr Erfolge zu verbuchen. Das sind 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr.



Auf dem Gebiet Forschung und Entwicklung will die Regierung die Entwicklung neuer Technologien wie neue innovative Arzneimittel aktiv unterstützen. Sie will die Konvergenz und Integration zwischen der Biotechnologie und der IK-Technologie fördern.



Die Regierung will durch die sogenannte Regulatory Sandbox innovative Technologien und neue Industrien aktiv fördern. Die Unterstützung für Biounternehmen wird auf jeder Stufe erweitert.