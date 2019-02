Nationales Wintersportfestival beginnt am Dienstag

Photo : YONHAP News

Das 100. Nationale Wintersportfestival beginnt am heutigen Dienstag.Wie das Koreanische Sport- und Olympiakomitee mitteilte, finden die Wettbewerbe bis Freitag in Seoul und den Provinzen Gangwon, Nord-Chungcheong und Nord-Gyeongsang statt.Es gehen viele Athleten an den Start, die bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang gute Leistungen zeigten. Zu ihnen zählen Medaillengewinner im Eisschnelllauf und Shorttrack wie Kim Min-seok und Kim A-lang.Die Wettkämpfe im Eissport werden in Seoul ausgerichtet, während die Ski- und Biathlon-Wettbewerbe in Pyeongchang stattfinden. Auch die Schlittenwettbewerbe werden in Pyeongchang ausgetragen.An dem Sportfestival nehmen etwa 2.700 Athleten aus dem ganzen Land teil.