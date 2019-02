Heftige Schneefälle in Seoul und zentralen Gebieten vorhergesagt

Photo : KBS News

Heftige Schneefälle hat es heute Morgen in der Hauptstadt Seoul, im Süden der Provinz Gyeonggi sowie in den Provinzen Gangwon, Nord-Chungcheong und Nord-Gyeongsang gegeben.Nach Angaben des Koreanischen Wetteramtes fielen bis 9.10 Uhr 1,3 Zentimeter Schnee in Seoul. In der Stadt Suwon in der Gyeonggi-Provinz waren es drei Zentimeter und rund zwei Zentimeter in der Hafenstadt Incheon an der Westküste.Wegen der Schneefälle kam es am Morgen zu Verzögerungen im Berufsverkehr.Im Tagesverlauf soll noch zwei bis sieben Zentimeter Schnee hinzukommen, in Seoul möglicherweise bis zu zehn Zentimeter. In den südlichen Regionen sollen etwa 40 Millimeter Regen niedergehen.Gegen 18 Uhr sollen die Niederschläge in den meisten Regionen aufhören.