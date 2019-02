Wirtschaft Südkorea äußert Bedenken über Safeguard-Maßnahmen der EAEU gegen Stahlprodukte

Südkorea hat bei einer Anhörung Bedenken über eventuelle Safeguard-Maßnahmen der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) gegen Stahlprodukte geäußert.



Eine gemeinsame Delegation des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie und der Stahlbranche nahm an einer Anhörung am Montag (Ortszeit) in Moskau teil.



Die EAEU hatte im vergangenen August eine Safeguard-Untersuchung gegen südkoreanische Stahlprodukte eingeführt. Anlass war die Besorgnis über einen starken Zufluss von zu vielen Stahlimporten infolge der Schutzmaßnahmen der USA, der EU und der Türkei.



Die Delegation teilte die Position mit, dass die Safeguard-Untersuchung der EAEU ungerecht sei. Sie betonte, dass keine Maßnahmen für Importbeschränkungen getroffen werden sollten, da die Bedingungen gemäß dem Safeguard-Abkommen der Welthandelsorganisation nicht erfüllt seien. Schutzmaßnahmen könnten zum Rückgang des Stahlangebots und einem Preisanstieg in der Union führen, was Schäden bei relevanten Industrien wie der Autobranche verursachen könnte.



Sie forderte, einige Stahlprodukte von den Maßnahmen auszunehmen, sollten Schutzmaßnahmen unvermeidbar sein.



Die EAEU wird am 6. Mai eine endgültige Entscheidung treffen.



Südkorea exportierte letztes Jahr Stahlprodukte im Wert von 315 Millionen Dollar in die EAEU.