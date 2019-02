Präsident Moon Jae-in empfängt nächste Woche in Seoul Kronprinz von Abu Dhabi

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird am Mittwoch der kommenden Woche den Kronprinzen von Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, an seinem Amtssitz in Seoul empfangen.Der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyeom teilte heute mit, dass der de facto-Staatschef der Vereinigten Arabischen Emirate am Dienstag der kommenden Woche zu einem offiziellen zweitägigen Besuch eintreffen werde.Im Mittelpunkt des Gesprächs mit Moon stehe die besondere strategische Partnerschaft, die während Moons Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten im März 2018 beschlossen worden war. Auch solle eine gemeinsame Erklärung zu Wegen für einen Ausbau der Zusammenarbeit angenommen werden.Seoul und Abu Dhabi wollen die Zusammenarbeit in den neuen Industrien vertiefen, darunter Halbleiter und 5G-Technologie. Auch auf den Gebieten Verteidigung, Agrarwirtschaft, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien soll enger zusammengearbeitet werden.Darüber hinaus wird erwartet, dass sich Moon der Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate für Seouls Bemühungen um Frieden auf der koreanischen Halbinsel vergewissern will. Beide Seiten wollen außerdem Wege erörtern, wie sich Frieden und Wohlstand in der Region und der Welt fördern lassen.Die Vereinigten Arabischen Emirate waren 2018 wichtigster Auftraggeber für Südkoreas Bauunternehmen und größter Importeur im Nahen Osten von südkoreanischen Erzeugnissen.