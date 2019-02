Ministerium diskutiert über Maßnahmen wegen US-Bericht über Autoimporte

Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie hat am Dienstag mit Vertretern der Automobilbranche über Maßnahmen wegen eines Berichts des US-Handelsministeriums über Autoimporte diskutiert.Die Sitzung wurde einberufen, nachdem das US-Handelsministerium dem Weißen Haus einen entsprechenden Bericht vorgelegt hatte. Details des Berichts wurden nicht bekannt gemacht. Es hieß jedoch, dass das Ministerium nach einer Untersuchung gemäß Section 232 des Gesetzes Trade Expansion Act zu dem Schluss kam, dass importierte Autos und Autoteile die nationale Sicherheit der USA bedrohen.Bei der Sitzung wurden mögliche Einflüsse auf den südkoreanischen Autoexport je nach Szenario überprüft, falls die USA gemäß Section 232 Maßnahmen gegen Importautos treffen. US-Präsident Donald Trump muss binnen 90 Tagen eine Entscheidung treffen. Südkorea will in diesem Zeitraum dem US-Kongress, der Regierung und der Branche seine Position kontinuierlich übermitteln.Beobachter meinen, dass eventuell hohe Autozölle der USA auf die Europäische Union und Japan abzielten. Südkorea, Kanada und Mexiko würden davon ausgenommen.