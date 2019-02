Wirtschaft Ministerien wollen Inseltourismus aktiv fördern

Vier Ministerien wollen sich für die Belebung des Tourismus auf etwa 3.300 Inseln des Landes einsetzen.



Die Minister für Ozeane und Fischerei, für Inneres und Sicherheit, für Kultur, Sport und Tourismus und für Land, Infrastruktur und Transport schlossen am Dienstag ein Abkommen hierfür ab.



Durch eine integrierte Umsetzung der Politik zum Inseltourismus werde den Bürgern ein leichterer Zugang zu den Inseln ermöglicht, die Inseln würden vielfältiger in Hinsicht auf Sehenswürdigkeiten, Erholung und Essen, hieß es.



Die Regierung will durch das Abkommen kooperieren, um die Zugänglichkeit der Inseln zu verbessern, Sehenswürdigkeiten und Unterhaltungsmöglichkeiten zu schaffen und für spezielle Fischereiprodukte von den Inseln zu werben.



Es wurde beschlossen, ein Beratungsgremium zur Ankurbelung des Inseltourismus unter gemeinsamer Leitung der Vizeminister der vier Ministerien zu bilden, um Kooperationsprojekte reibungslos durchzuführen und gemeinsam Projekte in Angriff zu nehmen.