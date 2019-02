Nordkoreas Unterhändler für Verhandlungen mit USA in Peking eingetroffen

Photo : YONHAP News

Eine nordkoreanische Delegation für Verhandlungen mit den USA über die Tagesordnung des bevorstehenden Gipfels ist auf dem Weg nach Hanoi in Peking eingetroffen.Die Delegation traf heute gegen 10.40 Uhr koreanischer Zeit mit einem Flugzeug von Air Koryo aus Pjöngjang kommend am Flughafen Peking ein. Sie verließ den Flughafen mit Fahrzeugen der nordkoreanischen Botschaft.Zur Delegation zählen Kim Hyok-chol, der Sonderbeauftragte für US-Angelegenheiten der Kommission für Staatsangelegenheiten, Choe Kang-il, der kommissarische Generaldirektor für Nordamerika-Angelegenheiten im Außenministerium und Kim Song-hye, eine leitende Funktionärin der Abteilung für die Einheitsfront der Arbeiterpartei.Es wird angenommen, dass sie den regelmäßigen Linienflug von Vietnam Airlines nach Hanoi am Dienstagnachmittag nehmen oder nach Guangzhou reisen, um im Anschluss nach Hanoi weiterzureisen. Die letzte Route hatte Kim Chang-son, der für Protokollfragen zuständige Direktor der Kommission für Staatsangelegenheiten, bei seiner Reise nach Hanoi gewählt.Es wird erwartet, dass Kim Hyok-chol und der US-Sondergesandte Stephen Biegun diese Woche in Hanoi über die Themen beim Gipfel verhandeln werden. Kim Chang-son und Daniel Walsh, der stellvertretende Stabschef im Weißen Haus, werden über Protokollangelegenheiten diskutieren.