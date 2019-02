Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Dienstag schwächer geschlossen.Der Leitindex Kospi verlor 0,24 Prozent auf 2.205,63 Zähler.Grund war laut Analysten, dass die Anleger das Ergebnis der Handelsgespräche zwischen den USA und China abwarten würden.Die beiden größten Wirtschaftsmächte wollen bei ihren Gesprächen in Washington eine Lösung in ihrem Handelsstreit vor dem Fristende am 1. März finden.