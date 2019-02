Zeitraum für System der flexiblen Arbeitsstunden auf sechs Monate verlängert

Photo : YONHAP News

Regierung sowie Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter haben den Zeitraum für das System der flexiblen Arbeitsstunden auf sechs Monate verlängert.Das teilte Lee Chul-soo, der Leiter des zuständigen Gremiums, am Dienstag mit. Das dem Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsrat unterstellte Gremium habe demnach eine Verlängerung auf maximal sechs Monate beschlossen.Die Arbeitgeber hätten Ruhezeiten von mindestens elf Stunden am Stück garantiert, um gesundheitlichen Problemen wegen der Verlängerung der Frist für längere Arbeitszeiten vorzubeugen. Ausnahmen hiervon müssten die Arbeitnehmervertreter zustimmen.Die Einigung schreibt außerdem vor, dass die Arbeitgeber den Behörden darüber berichten müssen, wie effektiven Gehaltskürzungen aufgrund des verlängerten Zeitraums des Systems der flexiblen Arbeitsstunden vorgebeugt wird.Die Regierung will die Umsetzung des Systems hinsichtlich möglichen Änderungen gründlich überwachen und eine dem Arbeitsministerium unterstellte Task Force einsetzen.Zurzeit dürfen Arbeitnehmer maximal 52 Stunden in der Woche arbeiten. Besteht Bedarf an Mehrarbeit, dürfen die Arbeitnehmer übergangsweise bis zu 64 Stunden in einer Woche arbeiten. Dafür sollen sie in anderen Wochen weniger arbeiten. Mit dem flexiblen System reagierte die Regierung auf mögliche Beschwerden der Unternehmen, nachdem sie die maximale Wochenarbeitszeit von 68 auf 52 Stunden gesenkt hatte.Die Gewerkschaften hatten das System für flexible Arbeitszeiten zunächst abgelehnt. Sie befürchteten gesundheitliche Beeinträchtigungen für die Arbeitnehmer und effektive Lohnkürzungen.