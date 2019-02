K-Pop-Band BTS kündigt neue Welttournee an

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS will dieses Jahr auf Welttournee gehen.Ihre Agentur Big Hit Entertainment teilte am Mittwoch mit, dass die Gruppe ab Mai in acht Städten in Nord- und Südamerika, Europa und Japan auftreten werde.Die geplante Tournee ist die Fortsetzung ihrer Tournee „Love Yourself“, die im vergangenen August in Seoul gestartet worden war.Die neue Tournee „Love Yourself: Speak Yourself” wird am 4. Mai im Rose Bowl Stadium in Los Angeles beginnen. BTS werden danach in Chicago, New Jersey und Sao Paulo auftreten. Im Juni sind Konzerte in London und Paris geplant. Anschließend wird die Gruppe im Juli in Osaka und Shizuoka in Japan auftreten.Alle Konzerte werden in Stadien stattfinden.