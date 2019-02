Präsident Moon und US-Amtskollege Donald Trump beraten sich vor USA-Nordkorea-Gipfel am Telefon

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Moon Jae-in und sein US-amerikanischer Amtskollege Donald Trump haben sich vor dem USA-Nordkorea-Gipfel am Telefon beraten.Nach Angaben von Moons Sprecher Kim Eui-kyeom sprachen beide am Dienstag ab 22 Uhr 35 Minuten lang über die Kooperation vor Trumps Spitzentreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.Moon habe Trumps fortgesetzte diplomatische Anstrengungen für Frieden auf der koreanischen Halbinsel gelobt. Auch habe er die Hoffnung geäußert, dass der zweite Gipfel zu einem entscheidenden Wendepunkt wird, indem detaillierte Pläne zu den Einigungen beim ersten Gipfel im Juni des Vorjahres erzielt werden.Moon habe Trump Unterstützung für korrespondierende Maßnahmen zu einer Denuklearisierung Nordkoreas angeboten.Um die Belastung für die USA zu verringern, sei Südkorea zur Annahme jeder Rolle bereit, um die Trump bitten könne. Dies schließe auch innerkoreanische Eisenbahnprojekte und die innerkoreanische Wirtschaftskooperation ein.Trump habe in dem Telefongespräch Details zum Stand der Vorbereitungen auf den kommenden Gipfel in Hanoi preisgegeben. Er rechne mit großen Fortschritten bei dem Gipfel, habe Trump gesagt.Auch habe der US-Präsident gesagt, er wolle weiterhin eng mit Präsident Moon über das Ergebnis des Gipfels und die Folgemaßnahmen sprechen.