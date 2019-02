Südkorea nimmt Handelsverhandlungen mit Indonesien nach fünf Jahren wieder auf

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erstmals seit fünf Jahren wieder bilaterale Handelsverhandlungen mit Indonesien aufgenommen.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie verkündeten Handelsminister Kim Hyun-chong und sein indonesischer Amtskollege Enggartiasto Lukita bei einem Business Forum am Dienstag in Jakarta, die Verhandlungen über ein umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (CEPA) wieder aufzunehmen.Südkorea hatte 2007 ein Freihandelsabkommen mit den zehn Mitgliedstaaten des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN, darunter auch Indonesien, abgeschlossen. Im März 2012 hatten Südkorea und Indonesien Verhandlungen über ein CEPA aufgenommen. Beide Seiten konnten jedoch ihre Differenzen nicht abbauen und führten die Verhandlungen nach der siebten Runde im Februar 2014 nicht mehr fort.Die südkoreanische Regierung sagte, dass man durch neue Verhandlungen ein Handelsabkommen abschließen wolle, das auf einem höheren Niveau gegenseitig vorteilhaft sei und Handel, Investitionen und die Wirtschaftskooperation umfasse.Kim teilte mit, man wolle möglichst bald in diesem Jahr die Verhandlungen abschließen, damit einheimische Unternehmen am indonesischen Markt unter günstigeren Bedingungen konkurrieren könnten.