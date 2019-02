Präsident Moon bekräftigt Streben nach Schaffung von inklusivem Staat

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Entschlossenheit der Regierung bekräftigt, einen sogenannten inklusiven Staat zu bilden.Der Plan für den Aufbau eines inklusiven Staates ziele darauf ab, in allen Lebensphasen der Bürger Unterstützung zu bieten, von der Betreuung über die Bildung und Beschäftigung bis zum Leben im Alter. Das Ziel eines inklusiven Staates beginne damit, den Bürgern einen grundlegenden Lebensstandard zu gewährleisten, sagte Moon bei einer Berichterstattung über die Sozialpolitik für einen inklusiven Staat am Dienstag in Seoul.Sollte der heute veröffentlichte Plan reibungslos umgesetzt werden, werde jeder Bürger im Jahr 2022 einen grundlegenden Lebensstandard genießen. Ein innovativer inklusiver Staat bedeute, dass man durch Innovation gemeinsam wachse und alle durch die Inklusivität von den Vorteilen des Wachstums gemeinsam profitieren, betonte er.Der Staatschef versprach, durch vier sozialpolitische Ziele für einen inklusiven Staat ein stabiles soziales Sicherheitsnetz zu schaffen und soziale Dienstleistungen hoher Qualität anzubieten.Die Regierung wolle im ersten Halbjahr einen mittelfristigen Finanzplan hierfür erstellen. Regierung, Präsidialamt und Regierungspartei würden durch intensive Konsultationen relevante Gesetzentwürfe und einen Haushalt vorbereiten, sagte Moon weiter. Er rief das Parlament zur Unterstützung für die Gesetzgebung und das Budget auf.