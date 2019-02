Koreaner geben 2018 im Ausland so viel wie nie zuvor aus

Photo : YONHAP News

Als Folge der zugenommenen Zahl der Auslandsreisenden haben die Südkoreaner letztes Jahr so viel wie nie zuvor im Ausland ausgegeben.Nach Angaben der Zentralbank am Mittwoch betrugen die Ausgaben der südkoreanischen Reisenden in Übersee im vergangenen Jahr 31,97 Milliarden Dollar. Das ist der höchste Stand seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 2006.Mit 0,9 Prozent wurde jedoch der geringste Zuwachs seit 2009 verzeichnet. Im Jahr 2017 war mit 16,3 Prozent Zuwachs auf 31,69 Milliarden Dollar der bislang höchste Stand verbucht worden.Die Zahl der Ausreisenden legte um 8,3 Prozent zu. Die Ausgaben pro Kopf gingen von 1.196 Dollar auf 1.114 Dollar zurück. Als Grund wird genannt, dass Auslandsreisende häufiger für Kurztrips in nahe gelegene Regionen wie Japan reisen, während früher lange Reisen nach Europa oder in die USA bevorzugt wurden. Hierfür spielte offenbar die erhöhte Zahl der Billigflüge auf Kurzstrecken eine Rolle.Unterdessen nahmen die Einnahmen in der Reisebilanz um 14,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 15,32 Milliarden Dollar zu. Die Zahl der Einreisenden wuchs um 15,1 Prozent, die der chinesischen Einreisenden um 14,9 Prozent.In der Reisebilanz konnte demnach das Defizit von 18,32 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 16,65 Milliarden Dollar schrumpfen. Im Flugverkehr wurde ein Überschuss von 990 Millionen Dollar erzielt, nachdem im Jahr 2017 ein Defizit verbucht worden war.