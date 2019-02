Wirtschaft Finanzminister: Südkorea startet 5G-Mobilfunkdienst im März

Südkorea wird laut Finanzminister Hong Nam-ki seinen 5G-Mobilfunkdienst im März starten.



Südkorea wird damit als erstes Land der Welt die Markteinführung des Mobilfunkdienstes der neuen Generation feiern.



Der Service werde zur Erhöhung der Lebensqualität beitragen, sagte der Minister heute bei einer Veranstaltung in Seoul für das von Innovationen angeführte Wachstum.



Die drei Mobilfunkanbieter des Landes, KT, SK Telecom und LG Uplus würden dieses Jahr über drei Billionen Won oder 2,7 Milliarden Dollar in den Aufbau des nahtlosen Netzwerks investieren.



Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Einführung des 5G-Dienstes, der die Übertragung von Daten in hoher Geschwindigkeit erlaube, zur Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie und zur Konvergenz mit anderen Industrien beitragen werde.



Dank 5G soll die Ansprechbarkeit und Geschwindigkeit der drahtlosen Netzwerke erheblich verbessert werden. Die Übertragungsgeschwindigkeiten werden verglichen mit dem aktuellen 4G-Dienst LTE 40- bis 50-fach schneller sein.