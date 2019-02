Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch fester geschlossen.Der Leitindex Kospi gewann 1,09 Prozent auf 2.229,76 Zähler.Grund für die gute Stimmung an der Börse war die Hoffnung der Anleger, dass die USA und China eine Einigung in ihrem Handelsstreit erzielen.